Основателю крупнейшей компании антивирусного ПО грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с ценными бумагами и криптовалютой

Основатель McAfee, крупнейшей компании-производителя антивирусного ПО, Джон Макафи был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами по схеме «накачка и сброс» криптовалюты. Федеральная прокуратура раскрыла дело против Макафи и его исполнительного советника и телохранителя Джимми Гейла Уотсона-младшего, заявив, что пара заработала почти 2 миллиона долларов, убедив подписчиков Twitter инвестировать в криптовалюты, такие как Reddcoin и Dogecoin, а затем распродавая свои активы по мере роста цен.

Макафи и его партнеру Ватсону предъявлено семь обвинений, каждое из которых предусматривает от пяти до 20 лет тюремного заключения. Уголовные обвинения включают мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с товарами и ценными бумагами, а также сговор с целью отмывания денег.

«McAfee и Watson использовали широко используемую платформу социальных сетей и энтузиазм инвесторов на развивающемся рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана», - говорится в заявлении прокурора США Одри Штраус. «Обвиняемые якобы использовали аккаунт McAfee в Twitter для публикации сообщений сотням тысяч его подписчиков, рекламирующих различные криптовалюты с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, чтобы скрыть свои истинные корыстные мотивы».

Пара якобы использовала свою схему в период с декабря 2017 года по октябрь 2018 года. Макафи использовал свою подтвержденную учетную запись Twitter, у которой в настоящее время около 1 миллиона подписчиков, чтобы порекомендовать «Монету дня» или «Монету недели». В обвинительном заключении говорится, что Макафи утверждал, что не имеет доли в этих альткойнах; на самом деле, он якобы покупал заранее большие количества, используя биткойны, а затем выгружал их снова после того, как его последователи подняли цену.

Джон Макафи известный тем, что основал одноименную антивирусную компанию, уже был арестован в прошлом году по отдельным обвинениям в уклонении от уплаты налогов. В октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам подала на него в суд за мошенническое продвижение первоначальных предложений монет или ICO. А в 2019 году суд обязал его выплатить 25 миллионов долларов за якобы причастность к заказному убийству в 2012 году своего соседа в Белизе. (Макафи отрицал свою вину и отказался выплатить средства.) Эти обвинения добавляют еще одну страницу в его историю преступлений.

Источник: internetua.com

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