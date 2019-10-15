Отчаянная атака информационных отбросов Кремля на дело МН17

Российская Федерация задействует всё больше журналистов-марионеток для создания ложных версий и обвинений Украины в деле по МН17.

За последние, без малого, шесть лет, Россия создала столько “белого информационного шума” в деле о катастрофе авиалайнера рейса МН-17, что порою кажется её собственным, так называемым экспертам, не всегда просто разобраться, где ложь, а где правда, где элементы официального расследования, которые нужно нещадно критиковать, а где террабайты фековой информации, которую необходимо поддерживать.

Но в свете приближающейся даты первого судебного заседания по делу МН17, среди обвиняемых по которому трое россиян, а так же неоспорима вина самой России в уничтожении авиалайнера, в Кремле было принято решение осуществить масштабную информационную атаку на расследование, по принципу “гуляем как в последний раз!”

Так, мы можем наблюдать за тем, как буквально за считанные дни активизировались практически все кремлевские элементы как в европейском политикуме, так и СМИ. Зачастую, ничтожные по своей репутации и весу в кругах уважаемых журналистов, но в массе своей создающих эфемерную видимость, глубочайшей озабоченности европейского сообщества “негативной ролью Украины” в деле МН17.

К примеру, если ранее мы в основном слышали о работах голландского блогера, возомнившего себя детективом, Макса ван дер Верффа, который на протяжении всего этого времени был распространителем лживых фактов об МН17, идущих в разрез с версией следователей, но совпадающих с версией кремлевской пропаганды (внезапно!) и снявшего псевдо-документальный фильм о катастрофе, то сейчас Москва активизировала весь свой актив в Европе и не только.

Так, например, некая независимая голландская журналистка Клаудия Цимемарман, которая взяла на себя ответственность заявить, что, дословно: “Все международные эксперты опровергают официальные результаты о том, кто и как именно сбил самолёт MH 17”, не такая уж и “независимая”.

Хотя, на самом деле она более известная даже не как голландская журналистка, а как немецкая. Свекла, свёкла, как не назови, всё равно фиолетовая? Не совсем так, ведь всегда важны детали.

Дело в том, что Клаудия Цимемарман, ныне позиционирующая себя как “независимый журналист” стала известна после того как обвинила германский телеканал WDR, для которого она снимала сюжеты, в строгой цензуре, особенно на темы о нападениях на тысячи женщин в Кельне со стороны мигрантов из Северной Африки.

После этого заявления, она сразу же стала любимицей российских телеканалов, у неё брали интервью Russia Today и многие другие, а её фамилия не сходила с новостных лент. Ещё бы, ведь тема агрессивных мигрантов в Европе была одной из самых любимых для российской пропаганды, демонстрирующей своим зрителям эфемерный хаос в ЕС. К слову сказать, гуманитарный кризис имевший место, был спровоцирован самой же Россией через вмешательство в гражданскую войну в Сирии.

Но, идем дальше.

Помимо нафталиновой марионетки Клаудии Цимемарман, на арену вышел так же давний, но давно уже не вещавший нарративы Кремля, немецкий “журналист” Флориан Ретцер. “Журналист”, получивший с прошлой недели немного нефтегазовых пфеннигов на штрудель и принявшийся в режиме нон-стоп вещать о несостоятельности “антироссийской направленности расследования трагедии MH17” и что следствие “трещит по швам и разваливается”, давно всем известен как ретранслятор российских нарративов.

К слову сказать, Флориан Ретцер так же не относится к авторитетным и пользующимся уважением журналистам, равно как и многие отстаивающие прокремлевскую позицию по делу МН17. Сам же он неоднократно отмечался украинофобскими материалами на второсортных ресурсах, например, посвященными тому, что в Украине демократия “умерла”.

Но помимо журналистских, невостребованных где либо, кроме как на российском направлении, отбросов, мнение которых важно для россиян, но мало какое влияние имеет на следственную комиссию, к делу подключают и весьма интересные ресурсы.

И если кремлевский ресурс RuBaltic вполне ожидаемо забросил очередную порцию фейков в стиле “Запад сливает Украину”, то вот появление китайского Sohu на волне обсуждаемой темы ничто иное, как создание видимости актуальности темы МН17 и для юго-восточных соседей сырьевого придатка.

Таким образом, можно только себе представить, как же на самом деле суд на меченый на 2020 год нервирует кремлевскую клику. Ведь сейчас были активизированы практически все марионетки, отбросы журналистской среды, отрабатывающие лишний евро ложью и совестью, а так же задействованы не только подконтрольные информационные ресурсы, но и те, которые за лишнюю конвертируемую единицу не против озвучить удобное Кремлю мнение.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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