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Отдала 200 тысяч гривен: жительница Харьковщины стала жертвой телефонных мошенников

Отдала 200 тысяч гривен: жительница Харьковщины стала жертвой телефонных мошенников

Жительница города Волчанска Харьковской области стала жертвой телефонных мошенников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 4 марта в полицию обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что накануне ей позвонил на домашний телефон человек, который представился работником полиции. Он сообщил, что якобы ее сын задержан с наркотиками. 

Чтобы не привлекать его к ответственности, мужчина заявил женщине, что нужны деньги. 

После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 000 гривен.

Сейчас обстоятельства преступления и злоумышленника устанавливают правоохранители.

Полиция Харьковщины предостерегает граждан быть бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения мошенников.

 

Агентство Телевидения Новости

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