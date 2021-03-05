Отдала 200 тысяч гривен: жительница Харьковщины стала жертвой телефонных мошенников

Жительница города Волчанска Харьковской области стала жертвой телефонных мошенников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 4 марта в полицию обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что накануне ей позвонил на домашний телефон человек, который представился работником полиции. Он сообщил, что якобы ее сын задержан с наркотиками.

Чтобы не привлекать его к ответственности, мужчина заявил женщине, что нужны деньги.

После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 000 гривен.

Сейчас обстоятельства преступления и злоумышленника устанавливают правоохранители.

Полиция Харьковщины предостерегает граждан быть бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения мошенников.

Агентство Телевидения Новости