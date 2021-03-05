Отдала 200 тысяч гривен: жительница Харьковщины стала жертвой телефонных мошенников
Жительница города Волчанска Харьковской области стала жертвой телефонных мошенников.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 4 марта в полицию обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что накануне ей позвонил на домашний телефон человек, который представился работником полиции. Он сообщил, что якобы ее сын задержан с наркотиками.
Чтобы не привлекать его к ответственности, мужчина заявил женщине, что нужны деньги.
После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 000 гривен.
Сейчас обстоятельства преступления и злоумышленника устанавливают правоохранители.
Полиция Харьковщины предостерегает граждан быть бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения мошенников.