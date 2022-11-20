Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:24
Просмотров: 85

Отправили на убой: в рф рекордно сократилось количество заключенных

Отправили на убой: в рф рекордно сократилось количество заключенных

Количество заключенных в рф за последние годы ни разу так резко не сокращалось даже во время амнистии.

За два месяца количество заключенных в мужских колониях сократилось на 23 тысяч человек.

Об этом сообщает российское интернет-СМИ «Медиазона» со ссылкой на статистику российской федеральной службы по исполнению наказаний.

Это происходит на фоне вербовки заключенных в подразделения так называемой «Частной военной компании Вагнер/Лига» для войны в Украине на стороне российских оккупационных сил.

Такое рекордное сокращение заключенных в мужских исправительных колониях наблюдается в сентябре и октябре 2022 года.

К началу сентября в российских колониях находились почти 348 тысяч человек, к началу октября это количество сократилось до 338 тысяч, а к началу ноября – до 325 тысяч.

При этом, как отмечает издание, количество осужденных женщин практически не изменилось.

#чвк #зеки

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6435

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке «перерахувало» в рф майже 3 млрд грн
Сегодня 08:30    7
“Нас во взводе на*уй 16 человек, понял? короче, осталось 5 человек! вообще все разъе*али!” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:18    43
Своих не бросаем: из вражеского плена вернулись трое морских пехотинцев
Сегодня 08:06    48
Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня
Сегодня 07:55    50
Алкоголік Дімка Мєдвєдєв дістався телефону і почав писати...
Сегодня 07:45    89
10 хороших новин 19 листопадла
Сегодня 07:40    76
Виявилося, що ВВС трохи перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка в гонитві за гучним заголовком
Сегодня 07:35    96
Оперативна інформація станом на 06.00 20.11.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    91
СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую «уклонистам» выехать в россию
Сегодня 07:14    98
В Херсонской области оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом
Сегодня 07:03    79
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 