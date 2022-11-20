Отправили на убой: в рф рекордно сократилось количество заключенных

Количество заключенных в рф за последние годы ни разу так резко не сокращалось даже во время амнистии.

За два месяца количество заключенных в мужских колониях сократилось на 23 тысяч человек.

Об этом сообщает российское интернет-СМИ «Медиазона» со ссылкой на статистику российской федеральной службы по исполнению наказаний.

Это происходит на фоне вербовки заключенных в подразделения так называемой «Частной военной компании Вагнер/Лига» для войны в Украине на стороне российских оккупационных сил.

Такое рекордное сокращение заключенных в мужских исправительных колониях наблюдается в сентябре и октябре 2022 года.

К началу сентября в российских колониях находились почти 348 тысяч человек, к началу октября это количество сократилось до 338 тысяч, а к началу ноября – до 325 тысяч.

При этом, как отмечает издание, количество осужденных женщин практически не изменилось.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6435

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