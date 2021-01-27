Отримання неправомірної вигоди головою Чернівецької облради: матеріали відкрито - НАБУ

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови Чернівецької облради, викритого на отриманні 180 тис. дол. США неправомірної вигоди. 25 січня 2021 року експосадовцю та задіяному у вчиненні злочину підприємцю відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

За даними слідства, колишній голова Чернівецької обласної ради (обіймав посаду на момент вчинення злочину) у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідство задокументувало, що впродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця частину коштів у 180 тис. дол. США.

В лютому 2020 року НАБУ і САП обом особам повідомили про підозру: експосадовцю – у вчиненні злочину за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України, приватному підприємцю - за ч. 4 ст. 369 КК України.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року.

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Детальніше про злочин - у відео:

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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