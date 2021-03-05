Отримання неправомірної вигоди нардепом: матеріали відкрито - НАБУ

3 березня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили народному депутату та його посереднику в отриманні неправомірної вигоди про відкриття матеріалів у справі для ознайомлення.

Дії народного депутата України кваліфіковані за ч.4 ст.368 та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України, а його посередника — ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.

Влітку 2020 року Національне бюро отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів України. Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування та оперативного документування їхньої діяльності НАБУ розробило спеціальну операцію з розкриття злочинної діяльності організованої групи та включення до її складу детектива «під прикриттям».

У межах зазначеної спецоперації детектив «під прикриттям» виконував роль представника іноземної промислової компанії. Познайомившись із одним із учасників угрупування, детектив повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є ухвалення низки законодавчих ініціатив щодо надання підприємствам, які здійснюють утилізацію сміття, «зеленого тарифу» на продаж електроенергії та іншого нормативного регулювання діяльності підприємства.

За даними слідства, після цього учасник злочину познайомив детектива з народним депутатом України. Під час подальших зустрічей народний обранець висловив прохання передати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту Закону України «Про управління відходами» та у подальшому ще 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів - членів відповідного Комітету Верховної Ради України.

На початку серпня детектив «під прикриттям» передав першу частину неправомірної вигоди посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Однак Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання оскільки учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності, одночасно змінивши абонентський номери операторів мобільного зв’язку та термінали мобільного зв’язку.

Посереднику у передачі неправомірної вигоди (неофіційному помічнику нардепа) НАБУ та САП повідомили про підозру 10 вересня 2020 (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України). Самому ж нардепу пізніше — 17 вересня, після підписання підозри Генеральним прокурором.

Розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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