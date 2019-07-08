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Отруєння Скрипалів: розслідувачі встановили нові подробиці про третього підозрюваного

Отруєння Скрипалів: розслідувачі встановили нові подробиці про третього підозрюваного

Третій причетний до отруєння Сергія Скрипаля - генерал-майор ГРУ Денис Сергєєв - міг готувати на нього замах у Швейцарії

Такого висновку у спільному розслідуванні дійшли слідчі групи Bellingcat, The Insider та швейцарська медіагрупа Tamedia. Для того, щоб дізнатися обставини замаху на вбивство, вони відстежили, де і коли Сергєєв виходив на зв'язок зі своїх телефонів.

Розслідувачі встановили, що протягом 2016-2018 років під агентурним ім'ям Сергія Федотова він щонайменше 5 разів літав до Швейцарії. Уперше, в листопаді 2016, тиждень пробув у Цюріху. Відразу після його від'їзду туди прибули Анатолій Чепіга й Олександр Мішкін, яких Лондон звинувачує в отруєнні Скрипалів.

На початку осені 2017 року Сергєєв їздив до Лозанни. Там відвідував штаб-квартиру Всесвітньої антидопінгової агенції та її державні лабораторії. А вже в листопаді - зустрічався у Швейцарії з Чепігою й Мішкіним.

У грудні троє росіян одночасно перебували в Женеві. 2018-го Сергєєв був там востаннє - і 14 разів телефонував своєму кураторові, із яким спілкувався і під час операції з отруєння Скрипалів. Журналісти вважають, що у Швейцарії Сергєєв і компанія намагалися з'ясувати, яку саме секретну інформацію колишній агент ГРУ передавав тамтешнім спецслужбам.

Уже за два місяці після останнього візиту росіян до Швейцарії Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у британському Солсбері. Після замаху вони вижили.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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