Палата Представителей США обвинила экс-президента Дональда Трампа в совершении четырех федеральных уголовных преступлениях

Также рекомендовала Минюсту начать уголовное преследование в отношении Трампа.

По итогам расследования, длившегося 1.5 года, Палата Представителей собрала доказательства того, что Трамп виновен в следующих преступлениях:

1) подстрекательство к восстанию

2) сговор с целью обмана США,

3) воспрепятствование процедуре Конгресса США

4) сговор с целью дачи ложных заявлений.

Дональд Трамп «намеренно распространял ложные обвинения в мошенничестве» на выборах, чтобы получить около $250 млн политических пожертвований. «Эти ложные утверждения спровоцировали его сторонников на насилие 6 января».

Джерело: https://t.me/cynic2020/7664

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