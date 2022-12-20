Палата Представителей США обвинила экс-президента Дональда Трампа в совершении четырех федеральных уголовных преступлениях
Также рекомендовала Минюсту начать уголовное преследование в отношении Трампа.
По итогам расследования, длившегося 1.5 года, Палата Представителей собрала доказательства того, что Трамп виновен в следующих преступлениях:
1) подстрекательство к восстанию
2) сговор с целью обмана США,
3) воспрепятствование процедуре Конгресса США
4) сговор с целью дачи ложных заявлений.
Дональд Трамп «намеренно распространял ложные обвинения в мошенничестве» на выборах, чтобы получить около $250 млн политических пожертвований. «Эти ложные утверждения спровоцировали его сторонников на насилие 6 января».
Джерело: https://t.me/cynic2020/7664