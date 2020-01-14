Парень может сесть в тюрьму на 6 лет из-за украденного телефона
В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что 22-летний парень украл у знакомой телефон и пытался с ним сбежать.
В Лозовской отдела полиции поступило заявление от 19-летней потерпевшей.
Она сообщила, что малознакомый парень в подъезде дома в пгт Панютино выбил из ее рук мобильный телефон, тотом забрал его и ушел в неизвестном направлении.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили 22-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Следователем решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления.