Партия наркотиков на 10 миллионов гривен: полиция задержала наркодилера (ФОТО)

В Киеве полиция изъяла у мужчины наркотики на сумму более 10 млн гривен, которые он распространял в шести интернет-магазинах в Харькове, Киеве, Одессе, Львове и Сумах.

Полицейские установили, что задержанный является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Сбыт происходил через так называемые «закладки» и через почтовые отделения.

Пакеты с наркотиками преступник отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

«Правонарушитель был задержан, когда получил посылку в одном из отделений почты. Осмотрев отправления, мы обнаружили и изъяли семь килограммов амфетамина и десять килограммов психотропа. Кроме того, в ходе осмотра 14 почтовых отправлений, накануне он отправлял, обнаружено и изъято 500 граммов соцветий каннабиса, 81 таблетку «экстази», 500 граммов амфетамина, 700 граммов PVP и 301 штуку марок ЛСД. Стоимость изъятых веществ по ценам «черного рынка» составляет более 10500000 гривен », – заместитель начальника управления противодействий наркопреступности ГУНП в г. Киеве Юрий Контвицкий.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества », – сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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