Паспортный прокол оккупантов: вскрылась очередная ложь РФ. ФОТО

Сегодня предводитель «днр» Денис Пушилин бодро отчитался о получении «тысячного» российского паспорта в «республике». Сама цифра вызывает большие сомнение — учитывая все очереди и нюансы процесса незаконной «паспортизации» ОРДЛО.

Счастливицей, получившей «тысячный паспорт», стала некая Лариса Лазаренкова.

Как отметил журналист Александр Коваленко, Лазаренкова — «лицо росс-пропаганды, широко пиарившее смену гражданства ещё в 2016-2017 и козырявшее с паспортом РФ для руССоСМИ. Теперь, выходит, ей выдали целлюлозу РФ во второй раз? Ну, ну. У пропагандонов явные проблемы с набором статистов».

Источник: sprotyv.info

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