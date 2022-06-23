Криминал
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23.06.2022 19:57
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Патрульні затримали харків’янина з наркотиками в асортименті

Патрульні затримали харків’янина з наркотиками в асортименті

Напередодні під час патрулювання вулиць міста патрульні звернули увагу на чоловіка, поведінка якого викликала підозру у поліцейських. Він, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та прискорився.

Патрульні наздогнали та зупинили чоловіка. Останній помітно нервував, і недарма. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього значну кількість, імовірно, наркотичних речовин, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Для проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі вилучили у чоловіка 8 блістерів з таблетками, 14 пігулок, поліетиленовий пакет з речовиною синтетичного походження, шприц з речовиною бурого кольору та два тубуси з насінням конопель. Також за місцем проживання громадянина слідчі виявили та вилучили насадження конопель.

Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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