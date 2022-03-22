Патрульні затримали мародерів, які вкрали «готівку» з каси магазину

Сьогодні вдень під час патрулювання на вулиці Гвардійців Широнінців патрульні помітили двох підозрілих осіб, які перебували в магазині взуття.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловіки здійснили крадіжку грошових коштів з каси магазину на суму близько 15 тисяч гривень, повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости