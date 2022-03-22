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Патрульні затримали мародерів, які вкрали «готівку» з каси магазину
Сьогодні вдень під час патрулювання на вулиці Гвардійців Широнінців патрульні помітили двох підозрілих осіб, які перебували в магазині взуття.
Під час перевірки з’ясувалося, що чоловіки здійснили крадіжку грошових коштів з каси магазину на суму близько 15 тисяч гривень, повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.
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