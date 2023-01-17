Патрульні затримали наркозбувачів

Патрульні поліцейські за денну зміну виявили 7 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини, з яких двоє — ймовірні наркозбувачі. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

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