Патрульные привлекли к ответственности женщину, управлявшую автомобилем с ребенком на коленях

В харьковском Telegram-канале были опубликованы фото, на которых видно, что женщина за рулем Dodge journey держит на руках маленького ребенка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, полицейские разыскали нарушительницу, ознакомили ее с имеющимися уликами и привлекли к административной ответственности. Гражданка свою вину признала.

На водительницу инспекторы составили административное постановление по ч. 10 ст. 121 (Нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 лет или ростом менее 145 сантиметров) КУоАП.

В патрульной полиции напоминают: запрещается перевозить детей, рост которых менее 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Агентство Телевидения Новости