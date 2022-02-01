Патрульные выявили два находившихся в розыске авто

В время патрулирования на улице Шевченко полицейские остановили автомобиль Toyota Yaris за нарушение ПДД Украины. Во время проверки выяснилось, что на автомобиле были установлены номерные знаки, не принадлежавшие этому транспортному средству. В ходе проверки автомобиля по имеющимся базам данных инспекторы установили, что машина разыскивается органами юстиции из-за значительной задолженности.

Аналогичный случай произошел на Сумской: водительToyota Corolla припарковал авто в зоне действия знака 3.34 (остановка запрещена). На водителя патрульные составили административное постановление по ч. 1 ст. 122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками) КУоАП. В ходе проверки также выяснилось, что автомобиль находится в розыске за органами юстиции.

В обоих случаях патрульные вызвали на место сотрудников исполнительной службы. Исполнители задержали автомобили до закрытия исполнительного производства.

Агентство Телевидения Новости