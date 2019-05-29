Під час одержання 3 тис дол США затримано двох одеський чиновників

Під час одержання 3 тис дол США затримано працівника Департаменту комунальної власності Одеської міської ради та директора комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»

Прокурорами Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та Управління захисту економіки в Одеської області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на гарячому викрито головного спеціаліста відділу Одеської міської ради та директора КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».

В ході проведення досудового розслідування задокументовано факт вимагання та отримання головним спеціалістом відділу Одеської міської ради та директором комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» неправомірної вигоди у розмірі 3 тис доларів США для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави, а саме, у вигляді сприяння у наданні в оренду нежитлового приміщення комунальної власності, яке знаходиться на території Комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» з метою ведення підприємницької діяльності.

Зловмисників викрито на гарячому та 28.05.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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