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Під час окупації Херсона окупанти утримували в катівнях близько 30 жінок

Під час окупації Херсона окупанти утримували в катівнях близько 30 жінок

Під час окупації Херсона окупанти утримували в катівнях близько 30 жінок, — аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.

Заручниць тримали в ізоляторі із серпня по жовтень 2022 року, тих, які пробули там найдовше, почали випускати наприкінці жовтня (ЗСУ звільнили місто у листопаді — ред.).

Проте деяких полонянок окупанти вивезли на лівий берег — спочатку до Голої Пристані, а потім до Новотроїцького.

Станом на липень 2023 року всіх жінок випустили з катівень.

Керував катівнями російський військовий Андрєй Злий, який вирішував, коли жінкам приймали душ, як харчуватися, яку медичну допомогу отримувати тощо.

Їжу привозили один раз на день і її було дуже мало. До п’яти з 30 жінок застосовували катування: побиття, електрошокер, катування водою.

Жінки піддавалися психологічному насиллю, отримували погрози на адресу родичів, щодо сексуального насилля, їх принижували.

Наразі матеріали справи за фактом викрадення росіянами цивільних в Херсоні навесні 2022 року скеровані до суду.

Серед обвинувачених — заступник начальника Управління Федеральної служби військ нацгвардії рф Науменко та троє його підлеглих — Анвер Муксимов, Алєксандр Бочаров і Алєксандр Чиленгіров.

Джерело: https://t.me/znua_live/102339

Новости портала «Весь Харьков»

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