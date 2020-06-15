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Під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу кваліфікованих квартирних крадіїв

Під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу кваліфікованих квартирних крадіїв

На рахунку групи – понад п’ять крадіжок з елітних будинків та квартир, розташованих на території м. Новомосковська та району.

Співробітники карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області спільно з управлінням внутрішньої безпеки встановили, що злочинна група мала всі ознаки організованості та дотримувалася суворих конспіративних заходів. Діяли обережно та ретельно прораховували кожен крок – коли господарів не було вдома, підбирали ключі та виносили з помешкань гроші і ювелірні прикраси.

Під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу кваліфікованих квартирних крадіїв

До складу групи входило 8 осіб. Як встановили оперативники, очолював групу 24-річний мешканець м. Новомосковська. Інші члени групи спостерігали за об’єктами та брали безпосередню участь у скоєнні злочинів. Також є інформація, що до скоєння злочинів могли бути причетні двоє співробітників поліції. Для встановлення цього факту розпочато службове розслідування.

Під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу кваліфікованих квартирних крадіїв

Наразі трьох учасників злочинного угрупування затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). В рамках досудового розслідування працівники карного розшуку встановлять всі епізоди злочинної діяльності затриманих та роль кожного учасника угруповання.

Під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу кваліфікованих квартирних крадіїв

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Источник: npu.gov.ua

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