Під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу кваліфікованих квартирних крадіїв

На рахунку групи – понад п’ять крадіжок з елітних будинків та квартир, розташованих на території м. Новомосковська та району.

Співробітники карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області спільно з управлінням внутрішньої безпеки встановили, що злочинна група мала всі ознаки організованості та дотримувалася суворих конспіративних заходів. Діяли обережно та ретельно прораховували кожен крок – коли господарів не було вдома, підбирали ключі та виносили з помешкань гроші і ювелірні прикраси.

До складу групи входило 8 осіб. Як встановили оперативники, очолював групу 24-річний мешканець м. Новомосковська. Інші члени групи спостерігали за об’єктами та брали безпосередню участь у скоєнні злочинів. Також є інформація, що до скоєння злочинів могли бути причетні двоє співробітників поліції. Для встановлення цього факту розпочато службове розслідування.

Наразі трьох учасників злочинного угрупування затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). В рамках досудового розслідування працівники карного розшуку встановлять всі епізоди злочинної діяльності затриманих та роль кожного учасника угруповання.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Источник: npu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»