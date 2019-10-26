Під час ремонту медзакладів на Донеччині вкрадено мільйони бюджетних коштів

На Донеччині Служба безпеки України викрила привласнення мільйонів бюджетних гривень при ремонті медичних закладів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Оперативники спецслужби встановили, що організатор оборудки проживає у тимчасово окупованому Донецьку. Зареєстровані ним у Києві дві фірми протягом 2017-2019 років виграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт у семи поліклініках Донеччини. Загальна сума контрактів становила понад 75 мільйонів гривень.

Третина передбачених робіт була виконана лише на «папері», а виділені державою кошти привласнені учасниками оборудки. Це створило загрозу стабільному функціонуванню об’єктів соціальної інфраструктури регіону. Встановлюється точний розмір завданих державі збитків.

Також зафіксовано, що ділки умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 12,5 мільйона гривень.

Під час обшуків у Києві в офісах та за місцем проживання керівників фірм виявлено банківські картки, фінансово-господарські документи та чорнові записи, печатки задіяних в оборудці фірм, які підтверджують противоправну діяльність.

Наразі накладено арешти на банківські рахунки фірм.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками СБУ залученими до операції Об’єднаних сил спільно з ГУ КЗЕ СБ України та податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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