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Під час спецоперації полтавського терориста ліквідовано - Нацполіція

Під час спецоперації полтавського терориста ліквідовано - Нацполіція

Все сталося сьогодні, 1 серпня, вночі біля селища Опішня. Поліцейські не постраждали.

Для затримання правопорушника проводилася спеціальна поліцейська операція. Коли його дії почали загрожувати життю поліцейських, снайпер знешкодив чоловіка.

Подробиці спецоперації будуть надані згодом.

Нагадаємо: чоловік, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Проводячи оперативно-розшукові заходи, правоохоронці склали психологічний портрет чоловіка та встановили, що він має військову підготовку і навики виживання в екстремальних умовах.

Управління комунікації Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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Темы: полиция

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