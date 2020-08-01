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Під час спецоперації полтавського терориста ліквідовано - Нацполіція
Все сталося сьогодні, 1 серпня, вночі біля селища Опішня. Поліцейські не постраждали.
Для затримання правопорушника проводилася спеціальна поліцейська операція. Коли його дії почали загрожувати життю поліцейських, снайпер знешкодив чоловіка.
Подробиці спецоперації будуть надані згодом.
Нагадаємо: чоловік, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Проводячи оперативно-розшукові заходи, правоохоронці склали психологічний портрет чоловіка та встановили, що він має військову підготовку і навики виживання в екстремальних умовах.
Управління комунікації Національної поліції України
Источник: npu.gov.ua
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