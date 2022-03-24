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Під Харковом окупанти знищили свою ж техніку разом з військовими

Під Харковом окупанти знищили свою ж техніку разом з військовими

Російські окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зранку російський гелікоптер «якісно відпрацював» свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

«Сподіваємося, що це не останній випадок «самознищення» російських окупантів», пише Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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