Під Харковом поліція затримала мародера, який нишпорив по речах загиблих людей

Поліцейські Харківщини викрили чоловіка, який в умовах воєнного стану скоїв крадіжку 800 тисяч гривень у загиблих громадян.

Зловмисник скористався жахливою трагедією, яка сталася 30 березня на автодорозі «Чугуїв-Мілове» поблизу селища Лебяже. Автомобіль потерпілих наїхав на вибуховий пристрій та підірвався. Чоловік у мертвої жінки викрав гроші у різній валюті, повідомляє ГУНП Харківської області.

Правоохоронці Чугуївського районного управління поліції встановили особу, яка причетна до скоєння злочину. Ним виявився 26-річний мешканець селища Чкаловське Чугуївського району. В ході проведення оперативних та слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На зловмисника чекає покарання до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялось раніше, мирні мешканці евакуювалися до безпечного місця та наїхали на боєприпаси. В результаті двоє людей загинули, поранення отримали п’ятеро осіб, у тому числі дитина.

Нагадуємо, що Верховна Рада України посилила відповідальність за майнові злочини у воєнний час.

Відповідно до змін такі злочини, як крадіжка, грабіж, розбій, вимагання та привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем прирівнюється до особливо тяжких злочинів.

Агентство Телевидения Новости