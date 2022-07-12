Під Харковом затримано наркозбувача з партією психотропів

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік придбав PVP з метою подальшого збуту. 6 липня правоохоронці зупинили таксі у селищі Олешки Харківського району, в якому перебував підозрюваний.

Поліцейські вилучили у нього 122 зіп-пакети з PVP, які він сховав під одяг, приклеївши їх перед цим скотчем до свого тіла.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости