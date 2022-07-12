Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:40
Просмотров: 155

Під Харковом затримано наркозбувача з партією психотропів

Під Харковом затримано наркозбувача з партією психотропів

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік придбав PVP з метою подальшого збуту. 6 липня правоохоронці зупинили таксі у селищі Олешки Харківського району, в якому перебував підозрюваний.

Поліцейські вилучили у нього 122 зіп-пакети з PVP, які він сховав під одяг, приклеївши їх перед цим скотчем до свого тіла.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 