Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирщини з нелегального цеху вилучено майже 2 тонни бурштину

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб за попередньою змовою, за ч. 4 ст. 240 КК України.

Як повідомлялося раніше, уродженець іноземної країни, разом із спільниками організував на Одещині нелегальне виробництво з обробітку незаконного видобутого бурштину.

Незаконну діяльність «бурштинового» ділка, було викрито і припинено у лютому цього року.

Однак, зазначена особа продовжувала здійснювати протиправну діяльність, організувавши на Київщині у Васильківському районі нелегальне виробництво з обробітку незаконно видобутого бурштину, обладнавши у складських приміщеннях спеціальним устаткуванням цех.

У четвер, 30 травня 2019 року, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області співробітниками Управління Служби безпеки України в Житомирській області у місцях розташування нелегального виробництва проведено санкціонований обшук.

Під час обшуку виявлено та вилучено 5 верстатів для обробки коштовного каменю, 80 мішків з бурштином-сирцем загальною вагою майже 2 тонни.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені матеріальні цінності та призначення відповідних експертиз.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління Служби безпеки в області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області

Источник: gp.gov.ua

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