Підозрюваних у рейдерському захопленні на Харківщині відправили під домашній арешт (ВІДЕО)

Спроба рейдерського захоплення агрофірми сталася цього вівторка у селі Велика Губщина Валківського району.

Правоохоронці затримали 46 осіб, серед яких росіяни та мешканці окупованих територій. Їх доставили до Київського райсуду Харкова. Прокуратура вимагає, аби підозрювані на період досудових розслідувань знаходилися під вартою.

Сергій Шевцов, прокурор відділу прокуратури Харківської області

Станом на цю годину вже обрано запобіжний захід стосовно семи підозрюваних. Судом винесені рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Підозрювані розповідають судді: тієї ночі повинні були охороняти поле та отримати за добу по 800 гривень. Натомість, потрапили до слідчого ізолятору.

Борис Красніков, адвокат одного з підозрюваних

Каких-либо доказательств, которые бы обосновывали данное подозрение – их просто нет. Кроме того, досудебное следствие злоупотребило своим служебным положением не установив личность лица, который содержался под стражей в 208 УК Украины. Я считаю, что доказательств вины у моего подзащитного здесь нет.

Микола Крижановський, адвокат одного з підозрюваних

Чи доцільно на період досудового слідства тримати мого підзахисного під вартою. Чи достатньо на період досудового слідства йому перебувати під домашнім арештом і продовжувати працювати, адже він офіційно працює. Немає жодної доцільності до цього.

Наразі у Київському райсуді обирають запобіжний захід залишившимся підозрюваним. Розслідування триває за трьома статтями – заволодіння майном підприємства, підробка документів та шахрайство.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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