Підозрюваного в підпалі машини на Салтівці взяли під варту

На вимогу прокуратури Московський районний суд м. Харкова обрав для 52-річного чоловіка, підозрюваного в підпалі автомобіля (ч. 2 ст. 194 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд також визначив розмір застави у сумі майже 154 тис. грн.

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури № 4 Володимир Купріянов, автомобіль Chevrolet, припаркований біля однієї з приватних медичних клінік, спалахнув вночі 10 червня.

Завдяки очевидцям події, підпалювача затримали «по гарячих слідах». За даними слідства, чоловік облив авто легкозаймистою речовиною та підпалив. Від показів підозрюваний відмовився, тому наразі мотив злочину невідомий.

Досудове розслідування триває. Встановлюється можлива причетність інших осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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