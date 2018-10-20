Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої падчерки взяли під варту

На вимогу прокуратури Дзержинський районний суд м. Харкова узяв під варту без права внесення застави 40-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої пасербиці (ч. 2 ст.153 КК України).

Як розповів в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 Аміл Омаров, подія трапилася у Шевченківському районі міста.

За даними слідства, вітчим із погрозою застосування насильства неприроднім способом зґвалтував 16-річну падчерку. Матері дівчини у цей час вдома не було.

Боячись подальших знущань, 11-класниця одразу звернулася до поліції.

За попередніми даними, дитина неодноразово скаржилася матері на домагання з боку вітчима. Однак та не вірила дочці, захищаючи чоловіка.

Досудове розслідування триває. Призначені необхідні експертизи. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю дівчини.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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