Підозрюваному у потрійному вбивстві та смертельній ДТП обрали міру запобіжного заходу

Чоловік, який вбив трьох людей і вчинив смертельне ДТП, знаходитиметься під арештом: суд обрав запобіжний захід. За рішенням суду, зловмисника триматимуть під вартою строком 60 діб до 14 вересня 2023 року включно без внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Нагадаємо, у неділю 16 липня у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві трьох людей, який після злочину угнав автівку та, тікаючи, на смерть збив пішохода. Затриманий заявляв, що ним керували «голоси». Про все, що зробив, він розповідав докладно та послідовно, з подробицями.

Всю свою родину – 49-річну матір, 11-річну сестру та 71-річного діда – він вбив у квартирі та кинувся тікати. Під під’їздом чекало таксі – його ще до нападу викликала матір.

Водієві хлопець також почав погрожувати ножем, і той встиг вистрибнути з салону. Тоді нападник поїхав сам. З вулиці Метробудівників встиг доїхати до Гвардійців Широнинців і там на смерть збив пішохода.

У друге ДТП потрапив на наступному ж перехресті. Після затримання з’ясувалося, що 20-річний чоловік вже має три судимості за грабежі. А два роки тому вже мав штраф за побиття матері.

Зловмиснику повідомили про підозру за трьома статтями – п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

Агентство Телевидения Новости