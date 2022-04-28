Підозру в мародерстві вже оголосили понад 1300 особам

Правоохоронці мають у провадженні близько шести тисяч кримінальних справ щодо фактів мародерства. Про підозру повідомлено 1305 особам.

Про це повідомив в телеефірі перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

“На сьогоднішній день ми маємо до шести тисяч кримінальних проваджень за фактами таємного заволодіння майном. Найбільше вчинених злочинів цієї категорії в умовах воєнного стану маємо в Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Чернігівській областях. Повідомлено про підозру 1305 особам”, - сказав він.

Єнін нагадав, що минулого місяця парламент посилив кримінальну відповідальність за мародерство.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон №7124 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за мародерство.

Змінами до Кримінального кодексу було доповнено склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння злочину в умовах воєнного стану.

Також закон серед іншого передбачає і підвищення мінімальної межі покарання за ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих або поранених) у вигляді ув’язнення від трьох до п'яти років.

24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. ЗСУ, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинить спротив російським військам і завдають їм великих втрат.

Источник: ukrinform.ua

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