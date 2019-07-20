Підпал аніме-студії в Японії: підозрюваний назвав причину

Окрім 33 загиблих, у результаті пожежі постраждали ще 35 осіб і сам палій

Чоловік, якого підозрюють у підпалі анімаційної студії в Кіото, внаслідок чого загинуло 33 людини, звинуватив компанію в плагіаті. Про таке повідомив "Укрінформ" із посиланням на The Mainichi.

"Людина, підозрювана в скоєні підпалу відомої анімаційної студії в Кіото, в результаті чого загинули 33 людини, зробила це у зв'язку із тим, що компанія викрала його новелу", – йдеться у тексті повідомлення.

Слід зазначити, що крім 33 загиблих, в результаті пожежі постраждали 35 людей і сам палій.

Наразі поліція чекає, коли підозрюваний прийде до тями, щоб допитати його для з'ясування всіх мотивів нападу.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що у місті Кіото сталася пожежа на аніме-студії. За попередніми даними, підпал скоїв 41-річний чоловік. Він розлив бензин навколо будівлі й підпалив її. Поліція вже взяла його під варту.

Источник: 5.ua

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