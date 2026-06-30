Підприємство з Сум під час війни поставляло обладнання для російських АЕС

Після повномасштабного вторгнення рф підприємство з Сум, що мало контракти з АЕС країни-агресора, залучили ще одне українське підприємство, через яке до рф поставили продукцію на майже 5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За повідомленням Нацполу, підприємство постачало обладнання, яке призначалося для Ленінградської, Ростовської, Балаковської та Кольської атомних електростанцій.

Слідчі Національної поліції викрили службових осіб підприємства, що контактували з представниками рф. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документи й комп'ютерну техніку, а також арештували нерухоме майно підприємства на суму понад 13 млн грн.

Одному з керівників підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до правопорушення.

Джерело: epravda.com.ua

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