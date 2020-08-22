Підробка документів і махінації з землею: найбільш розповсюджені корупційні порушення в органах місцевого самоврядування

Щоби заходи із подолання та запобігання корупції були ефективними, важливо, аби вони відбувалися на всіх рівнях — як центральних органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування (ОМС).

Адже люди часто стають свідками корупційних злочинів «корупціонерів по сусідству»: голів та секретарів сільських рад, депутатів міських рад тощо. І, звісно, незважаючи на посаду, матеріальний і соціальний стан, усі громадяни мають дотримуватися законів України та нести відповідальність за свої порушення.

Так, з початку року суд виніс рішення щодо 1087 таких «корупціонерів по сусідству» — службовців ОМС. Усі вони потрапили до Реєстру корупціонерів, який адмініструє НАЗК.

До кримінальної відповідальності за сім місяців були притягнуті сім представників органів місцевого самоврядування. Вони отримали покарання у вигляді штрафів від 12 до 25 тис. грн.

Ось найбільш незвичні приклади порушень:

● одного службовця було притягнуто за зловживання владою або службовим становищем. Секретар сільської ради підробила заповіт померлого і відписала все його майно іншій людині, ніж у первинному заповіті. Роздрукувала його на принтері, підписала як особа, уповноважена на вчинення нотаріальних дій у сільській раді, поставила печатку сільської ради та внесла запис до книги реєстрації нотаріальних дій;

● одного службовця притягнуто за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Головний спеціаліст міської ради за хабар сприяв ухваленню рішення про виплату іншій особі грошової компенсації як інваліду війни на придбання житла. Цього спеціаліста позбавили права обіймати посади в ОМС протягом одного року;

● п’ятьох службовців притягнуто до відповідальності за зловживання впливом. З них, наприклад:

● сільського голову, який за хабар «допоміг» підприємцю отримати земельну ділянку для ведення бізнесу;

● секретаря міськради, що був учасником угруповання, яке «за винагороду» видавало дозволи на розроблення документації із землеустрою, сприяло виготовленню і видачі документів щодо передачі у власність земельної ділянки;

● юриста сільської ради, який «за винагороду» дав дозвіл на розміщення на території села тимчасової споруди для торгівлі.

Найбільш численні корупційні порушення в представників ОМС — адміністративні, 1074 порушення:

● 935 представників ОМС притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації без поважних причин;

● 51 представник ОМС — за вчинення дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

● 50 представників ОМС — за те, що вони не повідомили про наявність реального конфлікту інтересів;

● 28 представників ОМС притягнуто за те, що не повідомили про суттєві зміни в майновому стані;

● 7 представників ОМС — за те, що вони повторно несвоєчасно подали декларацію без поважних причин або не повідомили про суттєві зміни в майновому стані;

● по 1 представнику ОМС — за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

До дисциплінарної відповідальності було притягнуто 8 представників ОМС. З них семеро отримали догани та один — попередження про неповну службову відповідність.

Загалом за сім місяців до Реєстру корупціонерів додано 2629 осіб.

Источник: nazk.gov.ua

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