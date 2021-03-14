«Підвал» для «героя ДНР»: за що заарештували Ахру Авідзбу

8 березня в Сухумі міський суд заарештував Ахру Авідзбу – одного з найвідоміших учасників війни на сході України в складі російських гібридних сил, командира батальйону «Пятнашка», друга «Гіві» і «Мотороли», учасника операцій під Дебальцевим та в районі Донецького аеропорту. Авідзбу і п’ятьох інших чоловіків (четверо українців і росіянин) затримали в ніч на 5 березня і звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Служба держбезпеки підозрює їх у тому, що вони збиралися брати участь в державному перевороті. Видання Радіо Свобода розповідає, як і чому бойовий шлях «героя ДНР» може закінчитися в абхазькій в’язниці.

Відразу після арешту «Абхаз» – під цим позивним Авідзба був відомий під час війни на сході України – оголосив голодування, але у вівторок, як повідомляє проєкт Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» з посиланням на його адвокатку Інгу Габілаю, припинив його. За словами Габілаї, вона оскаржить рішення про арешт Авідзби.

За однією з версій, приводом для арешту Авідзби послужили дані, передані в Абхазію з ФСБ Росії, в тому числі прослуховування телефонних розмов «Абхаза». Проте поки що йому офіційно висунули лише звинувачення в незаконному зберіганні зброї, в тому числі патронів, ручних протитанкових гранатометів, ручних кулеметів, автоматів російського і іноземного виробництва, пістолетів, спецспорядження і радіопередавачів.

Затримання Авідзби викликало бурю обурення у російських прихильників «народних республік» Донбасу. Критикували вони і російську владу (Авідзба має російське громадянство), представники якої назвали арешт «героя ДНР» «внутрішньою справою Абхазії».

На перший погляд, затримання Авідзби може здатися дивним і в контексті подій в самій Абхазії. Трохи більше року тому, в січні 2020-го, в результаті масових акцій протесту там змінилася влада – президентом самопроголошеної республіки замість Рауля Хаджимби став Аслан Бжанія, і «Абхаз» зі своїми колишніми товаришами по «службі» з «ДНР» зіграв в цих подіях не останню роль. Він, зокрема, був організатором мітингу, який переріс в штурм будівлі президентської адміністрації і змусив Хаджимбу покинути її. Після цього Бжанія призначив Авідзбу своїм помічником.

Уродженець Сухумі, популярний грузинський блогер Георгій Джахая пояснює, що участь Авідзби в абхазьких подіях 2020 року була не ідейним, а ситуативним союзом. «У Авідзби за кілька місяців до цього в Сухумі вбили двоюрідного брата, і він хотів помститися за його вбивство», – нагадує він. Йдеться про Алхаза Авідзбу: в повідомленнях російських інформаційних агентств Алхаза і застреленого разом з ним невідомими Астамура Шамбу називали «кримінальними авторитетами».

Як писали тоді російські ЗМІ, те, що сталося, могло бути епізодом загострення боротьби за вплив між «злодіями в законі», що почалася після вбивства в Москві «Діда Хасана». У грудні 2019 року Авідзба організував масову акцію протесту в зв’язку з цим вбивством, після неї подали у відставку глави і МВС, і прокуратури Абхазії.

За долею «Абхаза» з 2014 року уважно стежить і український журналіст, головний редактор луганської «Реальної газети» Андрій Діхтяренко.

«Вбивство його двоюрідного брата стало детонацією зміни влади в Абхазії. Авідзба постійно хизувався тим, що він має бойовий досвід, і він дійсно сколотив навколо себе в Абхазії велике угруповання. Можливо, він розраховував на якісь перспективи для себе при майбутньому переділі бізнесу або на політичну кар’єру. Під час «революції» в Абхазії рік тому він був одним з головних медійних осіб».

Дійсно, в день затримання, 4 березня, Авідзба написав у фейсбуці про подачу на реєстрацію документів для створення політичного руху «Нові люди», опозиційного до діючого уряду. 2 березня він брав участь в акції протесту біля будівлі абхазького парламенту, учасники якої були незадоволені поїздкою колишнього помічника Аслана Бжанії, Бенура Квірая, до Грузії. На думку опозиції, ця поїздка стала свідченням «бажання керівництва Абхазії здати країну Грузії». Створену роком раніше російську партію «Нові люди» іноді асоціюють з Владиславом Сурковим, радником Володимира Путіна і одного з відповідальних за політику на Донбасі в перші роки після початку війни на сході України.

Георгій Джахая нагадує, що практично всі політичні події в самопроголошеній Абхазії є наслідком боротьби двох основних кланів, і нинішній президент дійсно належить до клану, який історично більш схильний до налагодження відносин з владою Грузії:

«Так склалося, що в Абхазії існують два клани, які постійно борються за фінансові потоки з Росії. Коли хтось із представників цих кланів приходить до влади, він починає спрямовувати якомога більшу частину цих потоків в свою кишеню. В даному випадку до цього додалася ще й тема майнінгу криптовалют на безкоштовній електроенергії, що поставляється в Абхазію з грузинської ГЕС в Інгурі. Сам Авідзба не належав до жодного з цих кланів, але його двоюрідний брат, як вважав «Абхаз», був убитий на замовлення клану нинішнього президента Аслана Бжанія – представника клану зі східної Абхазії, який виступає за налагодження зв’язків з Грузією».

«Авідзба вчасно втік з Донбасу»

Незважаючи на те, що зараз «Абхаз» перебуває у в’язниці, його долі могли б позаздрити багато хто з проросійських сепаратистів, для яких участь у війні на Україні закінчилася куди сумніше. Друзі «Абхаза» – «Гіві» (Михайло Толстих) і «Моторола» (Арсен Павлов) – були вбиті за загадкових обставин, які змусили підозрювати в їхній смерті бажання Кремля усунути занадто популярних командирів угрупувань «ДНР» і «ЛНР».

«Абхаз» був одним з медійних героїв російської пропаганди, яка намагалася показати різноманіття «героїв», які повстали проти українського уряду, – розповідає про Ахру Авідзбу Андрій Діхтяренко. – Це були особи не з Донбасу. Авідзба був серед них в першу чергу з тієї причини, що він приїхав з іншої невизнаної республіки. Все це подавалося під соусом «інтернаціональної дружби» невизнаних утворень під крилом Росії. Тому на екранах він з’являвся дуже часто, хоча і не сильно прославився в реальних боях.

На відміну, до речі, від осетина Олега Мамієва на прізвисько «Мамай», який після Авідзби забрав собі командування його батальйоном. У випадку з Авідзбою цікаво, що він добровільно втік з Донбасу в 2018 році. Така медійна людина – і просто пропав. Не був убитий, як інші герої «русской весны», не пішов працювати в органи влади угруповань «ДНР» і «ЛНР», а повернувся на батьківщину».

Серед затриманих разом з Авідзбою осіб, яких російські інформаційні агентства називають його «охоронцями», є кілька бойових товаришів «Абхаза» з угруповання «ДНР». Ось що про них відомо:

1. Станіслав Культа з Одеси (позивний «Гамбіт») – громадянин України, учасник подій 2 травня 2014 року в Будинку профспілок, викликався на допит в СБУ, воював в угрупованні «ДНР» в загоні «Мотороли».

2. Талех Гасанов – громадянин України, житель Донецька.

3. Аслан Гуатіжев – громадянин Росії, колишній оперуповноважений ОВС Нальчика.

4. Андрій Локтіонов – громадянин України. Колишній директор з безпеки Ясинуватського машинобудівного заводу.

5. Володимир Щербаков – громадянин України, житель Донецька, повинен був бути відпущений за рішенням суду 9 березня.

«Якщо Ахрі Авідзбі так і не будуть офіційно пред’явлені звинувачення в підготовці державного перевороту, на цей раз він може відбутися легким переляком, – вважає Георгій Джахіт. – В Абхазії зброя лежить вдома у кожного другого, і цим там нікого не здивуєш, тому Росія і тримає Абхазію на замку і нікого не випускає звідти без особливого контролю. За цим звинуваченням його буде дуже важко засудити». З Джахітом згоден і Андрій Діхтяренко: «Авідзба не приховував, що у нього є зброя. Він говорив: якщо у моїх супротивників є зброя, чому я буду їздити без неї?» Він взагалі часто хизувався тим, що йому дозволено порушувати закон».

Слід «сірого кардинала»

Чи можна розглядати історію з арештом Авідзби через призму його відносин з Владиславом Сурковим, чий вплив в Донбасі послабився, але в самопроголошеній Абхазії як і раніше залишається, як вважають експерти, значним?

Командир проросійських сепаратистів в Слов’янську в 2014 році Ігор Гіркін стверджує, що «Абхаз» «виконував безліч конфіденційних доручень» Суркова і міг бути учасником «відкату» російських грошей, які Кремль виділяв на фінансування угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Чи зможе Сурков врятувати від «підвалу» свого протеже?

Георгій Джахіт сумнівається в цьому. «СГБ каже, що вони отримали орієнтування на Авідзбу від Росії. Я не думаю, що вони самі зважилися б на таке затримання. Я думаю, що Росія таким чином може намагатися вивести з гри тих людей, яких їй не вдалося вивести з гри ще на Донбасі».

Андрій Діхтяренко згоден з тим, що «Абхаз» був сурковским протеже, але не поділяє версію про те, що його арешт – це продовження «зачистки» небезпечних для Кремля командирів сепаратистів, які вижили після 7 років війни в Донбасі:

«Всі медіа-проєкти Суркова так чи інакше підтримували Авідзбу з самого початку. Пов’язаний з Сурковим «Союз добровольців Донбасу» активно заявляє про її підтримку зараз, після арешту, і просить абхазький суд врахувати його «бойові заслуги».

Крім того, Владислав Сурков зіграв вирішальну роль під час абхазьких подій рік тому, коли протистояння Рауля Хаджимби і опозиції вирішилося саме після його приїзду до самопроголошеної республіки. Він один з людей, яких Сурков і Бородай намагалися використовувати в своїх проєктах. Поки, як ми бачимо, без особливого успіху і для тих, і для інших. Те, що Авідзбу заарештували в Абхазії, мене абсолютно не дивує. Так, він мав власні амбіції, власних бойовиків і міг становити небезпеку. Такі люди не потрібні Росії. Але в такій країні, як Абхазія, досить кримінальної самої по собі , де багато що вирішують кримінальні угруповання, «Абхаз» був лише одним з багатьох і не сильно виділявся на загальному фоні. Думаю, що на лаву підсудних його привела просто його зухвала поведінка. Напевно, він повинен був закінчити саме таким чином. Або не закінчити – але познайомитися особисто з в’язницею йому було визначено долею».

Источник: sprotyv.info

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