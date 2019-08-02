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Педофила, который почти год насиловал 10-летнюю девочку, приговорили к 14 годам тюрьмы

Педофила, который почти год насиловал 10-летнюю девочку, приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд вынес приговор 36-летнему названному «дедушке», который удовлетворял половую страсть с 10-летней внучкой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным путем в отношении малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Как установлено, злоумышленник проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила внучка женщины. Бабушка, когда шла на работу или по другим делам, зачастую оставляла девочку под наблюдением названного «дедушки».

Оставаясь наедине с 10-летней девочкой, мужчина почти год систематически склонял ребенка к половым отношениям. Девочка отказывалась, однако злоумышленник применял к ребенку физическое насилие. 

Чтобы девочка ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги.

Разоблачила злоумышленника в декабре 2017 бабушка девочки. Вернувшись домой, женщина увидела, что ее сожитель развращает внучку.

За содеянное суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится под стражей.

 

Агентство Телевидения Новости

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