Пенсионер в своей квартире стрелял в коллекторов - соцсети

В соцсетях появилась информация о том, что стрельба была якобы в Киеве. Однако официальных подтверждений этому нет.

Сотрудники коллекторского агенства не смогли изъять квартиру у пенсионера. Они начали менять замки, но старик достал травматический пистолет и потребовал от непрошеных гостей удалиться.

Соответствующий ролик опубликован в интернете.

Коллекторы не вняли угрозам пенсионера. Тогда он выстрелил одному из них в ногу. После этого коллекторы предпочли уйти.

О пострадавших в данном происшествии ничего не сообщается. Также не известно, когда и где именно произошел инцидент. В соцсетях появилась информация о том, что стрельба была якобы в Киеве. Однако официальных подтверждений этому нет.

Отметим, что одним из первых видео опубликовал в Facebook сенатор в Совете Федерации РФ Антон Беляков, который также упомянул о Киеве, но никаких доказательств этому не привел.





Агентство Телевидения Новости