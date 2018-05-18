Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:49
Просмотров: 79

Пенсионер в своей квартире стрелял в коллекторов - соцсети

Пенсионер в своей квартире стрелял в коллекторов - соцсети

В соцсетях появилась информация о том, что стрельба была якобы в Киеве. Однако официальных подтверждений этому нет.

Сотрудники коллекторского агенства не смогли изъять квартиру у пенсионера. Они начали менять замки, но старик достал травматический пистолет и потребовал от непрошеных гостей удалиться.

Соответствующий ролик опубликован в интернете.

Коллекторы не вняли угрозам пенсионера. Тогда он выстрелил одному из них в ногу. После этого коллекторы предпочли уйти.

О пострадавших в данном происшествии ничего не сообщается. Также не известно, когда и где именно произошел инцидент. В соцсетях появилась информация о том, что стрельба была якобы в Киеве. Однако официальных подтверждений этому нет.

Отметим, что одним из первых видео опубликовал в Facebook сенатор в Совете Федерации РФ Антон Беляков, который также упомянул о Киеве, но никаких доказательств этому не привел.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нет претензий. Дело о конфликте со стрельбой в центре Харькова закроют
16.05.2018 22:43    80
В Богодуховском районе при строительстве дома среди найденных боеприпасов оказалась фугасная бомба весом 250 кг
15.05.2018 10:40    111
Под Харьковом возле дороги нашли 11 бомб времен ВМВ
10.05.2018 11:05    211
Пожар на территории арсенала в Балаклее потушили
09.05.2018 08:34    77
В Волчанском районе у мужчины нашли оружие
06.05.2018 11:38    222
Балаклея: взрывов нет, запрет на полеты в радиусе 30 км еще действует - ГСЧС
06.05.2018 10:45    173
В Богодуховском районе у мужчины нашли оружие и боеприпасы
04.05.2018 10:57    137
В Балаклее снова слышны взрывы на территории военного арсенала. Подробности
03.05.2018 20:26    383
Для тушения пожара на арсенале в Балаклее привлечена авиация
03.05.2018 18:09    371
На оккупированной части Донбасса взорвался скрытый арсенал боеприпасов
29.04.2018 17:06    374
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 