Пенсіонера з Харкова засудили за виправдовування війни

Обвинувачений визнав провину та пішов на угоду зі слідством.

Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у виправдовуванні війни Росії проти України. Відповідний вирок від 27 липня опублікований у Єдиному реєстрі судових рішень.

"Пенсіонер не пізніше 16 березня, перебуваючи вдома, використовуючи мобільний телефон, віднаходив у мережі інтернет матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, чоловік з використанням сторінки у соціальній мережі "Одноклассники", викладав вказані публікації на власній сторінці (стіні), у звʼязку з чим вони стали доступні для ознайомлення та прочитання невизначеній кількості людей, чим здійснив поширення раніше вказаних матеріалів", — говориться у документі.

Згідно з вироком, спеціаліст надав висновок, що у матеріалах, поширених пенсіонером, міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської федерації проти України і так далі.

"Окремі наведені дописи засвідчують приниження честі та гідності громадянина України, законно обраного Президента України, а також здійснюють негативний вплив на реципієнтів, які ознайомилися з його змістом", — йдеться у висновку щодо поширених чоловіком матеріалів.

Разом з обвинувальним актом суд отримав угоду про визнання винуватості, укладену та підписану між прокурором, пенсіонером та його захисником.

"Допитаний в судовому засіданні чоловік, у присутності захисника винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, визнав, розкаявся у вчиненому та просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з прокурором", — зазначено у документі.

Суд затвердив угоду та визнав пенсіонера винуватим за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської федерації проти України, глорифікація її учасників) та призначив йому покарання — три роки позбавлення волі. Відповідно до ст. 75 Кримінального Кодексу України, чоловіка від призначеного покарання звільнили з іспитовим терміном на два роки. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Источник: 2day.kh.ua

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