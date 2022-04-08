Сегодня 16:54
Просмотров: 118
Пентагон опубликовал количество поставок в Украину с начала войны с РФ
5000 систем JAVELIN, 1400 систем STINGER, 7000 противотанковых систем, 50 000 000 патронов и тд.
Честно говоря, цифры большие и заслуживают уважения. Только с 24 февраля, когда началось наступление, США выделили более 1,7 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности.
«Мы продолжим работать круглосуточно, чтобы выполнить приоритетные запросы Украины в сфере безопасности»,- заявили в Пентагоне.
Источник: telegram