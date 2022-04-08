Пентагон опубликовал количество поставок в Украину с начала войны с РФ

5000 систем JAVELIN, 1400 систем STINGER, 7000 противотанковых систем, 50 000 000 патронов и тд.

Честно говоря, цифры большие и заслуживают уважения. Только с 24 февраля, когда началось наступление, США выделили более 1,7 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности.

«Мы продолжим работать круглосуточно, чтобы выполнить приоритетные запросы Украины в сфере безопасности»,- заявили в Пентагоне.

Источник: telegram

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