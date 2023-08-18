Передавав дані про розміщення ЗСУ на Харківщині: інформатора рф засудили на 5,5 років

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено ще одного ворожого поплічника, який передавав представникам рф дані про розміщення Сил оборони на території Харківської області. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 5,5 років тюремного ув’язнення.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Правоохоронці встановили, що 19-річний чоловік збирав та надсилав ворогу дані щодо позицій та пересування української техніки і військових. Передачу інформації ворожий пособник здійснював через месенджер Telegram за певну грошову винагороду.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника у жовтні минулого року під час виконання чергового завдання російських кураторів.

В ході обшуку у будинку чоловіка знайшли мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 19-річного чоловіка в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі, повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости