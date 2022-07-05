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Перехоплення ГУР: Окупант поскаржився матері, що не може вирватися додому

Перехоплення ГУР: Окупант поскаржився матері, що не може вирватися додому

Окупант, який хоче повернутися з війни, просить маму звертатися в прокуратуру через неможливість отримати відповідні документи. Також розповідає, як їхній підрозділ виходив з оточення: «Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав.Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на… (до біса). Відправили нас к м’ясо».

Рашист однозначно коментує свої наміри: «Зараз мій начальник поїде до них і скаже, що такий їде додому і все, на… (начхати).

Источник: gur.gov.ua

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