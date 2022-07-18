Перехоплення розвідки: рашист жаліється на байдужість командування

Українська розвідка продовжує перехоплення переговорів окупантів. «Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь?» — рашист жаліється на байдужість командування.

Про це розповідає Головне управління розвідки Міністерства оборони України .

Окупант обговорює з батьком становище на його ділянці фронту. Каже, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось:

«Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А «туди», по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб… (знищувати).

Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі».

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»