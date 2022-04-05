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Перехоплення СБУ: окупанти отримують команди розстрілювати цивільних

Перехоплення СБУ: окупанти отримують команди розстрілювати цивільних

«Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!» – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.

Беруть до виконання, а потім російські політики і пропагандисти щось лепечуть про «постановки».

Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати!

Водночас, як свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови, загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Від страху вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб хоч якось виправдати свою безпорадність.

«…их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…» – говорить окупант.

Що ж, слава нашим ЗСУ, які дають геройську відсіч ординцям! І нас, дійсно, багато – бо проти загарбників постає вся Україна!

Перемога за нами!

#СБУ

#stoprussia

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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