Криминал
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05.05.2022 16:42
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Перейшов на бік ворога в окупованому Вовчанську: підозрюється чоловік

Перейшов на бік ворога в окупованому Вовчанську: підозрюється чоловік

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року армією країни-агресора окуповано м. Вовчанськ Чугуївського району. Цього ж дня чоловік добровільно перейшов на бік ворога.

Підозрюваний почав активно співпрацювати з представниками збройних формувань РФ, виконуючи злочинні вказівки на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава.

Агентство Телевидения Новости

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