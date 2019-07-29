Перекрыт канал контрафакта в Харьковскую область

Факт хранения и реализации контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога выявили работники налоговой милиции Харьковской области.

Как сообщили в облуправлении фискальной службы, контрафакт выявили в рамках операции «Акциз-2019» и в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестра досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 Уголовного кодекса Украины. Было изъято сигарет на 400 тыс грн.

В операции принимали участие сотрудники Управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Луганской области, следователи СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что житель Луганской области реализовывал контрафактные табачные изделия, без марок акцизного налога в различные регионы Украины, в том числе в Харьковской области, без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право осуществления торговли табачными изделиями. Установлены каналы поставки и основные заказчики незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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