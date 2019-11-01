Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:23
Просмотров: 134

"Перепутал пакеты": задержанный при попытке дачи 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ директор лесхоза принес на 10 тысяч больше, - Сытник

Перепутал пакеты: задержанный при попытке дачи 100 тысяч долларов взятки детективу НАБУ директор лесхоза принес на 10 тысяч больше, - Сытник

Задержанный в Дергачевском районе за попытку подкупить детектива НАБУ глава "Гутянского лесхоза" Виктор Сыса во время встречи перепутал пакеты с деньгами и принес больше, чем собирался.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время круглого стола в пресс-центре "Украинского кризисного медиа-центра".

"Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьковскую область, как раз вчера предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов. Почему-то принес 110", - сказал он.

По словам директора НАБУ, когда "детектив под запись позвонил Сысе и спросил об этом, Сыса ответил: "Да я перепутал пакеты".

Напомним, скандально известный директор “Гутянского лесхоза" Виктор Сыса накануне был задержан на попытке дачи взятки в 100 тысяч долларов детективу НАБУ.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 