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Перестрелка в Занках: суд назначил подозреваемому сумму залога

Перестрелка в Занках: суд назначил подозреваемому сумму залога

Апелляционный суд Харькова частично удовлетворил жалобу одного из подозреваемых в рейдерском захвате элеватора в с. Занки Змиевского района. 

 

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного  суда. 

Отметим, что вчера, 18 октября, суд продолжил слушать апелляции пяти из двадцати трех подозреваемых в захвате элеватора на Харьковщине. Судьи своим решением оставили еще четырем участникам конфликта меру пресечения без изменений - содержание под стражей.  Однако, апелляцию одного из подозреваемых удовлетворили частично.

Решение о не определение размера залога отменено. Размер залога составил 105 тысяч гривен. 

Рассмотрение апелляций в суде продолжится  в понедельник, 22 октября. Тогда будет рассмотрено жалобы еще двух подозреваемых. 

Напомним, инцидент произошел на элеваторе в Занках Змиевского района 11 сентября. Группа неизвестных пыталась попасть на территорию местного элеватора, однако столкнулась с местными жителями. Во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, была применена травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали семь человек, в том числе полицейский. 

Позже  всем 23 подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчинам объявлено о подозрении по статье УК Украины "хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия". Один из подозреваемых, который тоже находится под стражей - экс-командир роты полиции "Схидный корпус" Олег Ширяев.

Агентство Телевидения Новости

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