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«Перевертням у погонах» обрали запобіжний захід

«Перевертням у погонах» обрали запобіжний захід

Двом військовослужбовцям Мукачівського загону, які спокусилися на хабарі за сприяння протиправній діяльності щодо незаконного переміщення сигарет в країни ЄС, обрано запобіжні заходи.

Обом хабарникам суд призначив тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 90,8 тисяч гривень одному та 113 тисяч гривень іншому обвинуваченому.

Нагадаємо, днями - 800 та 900 доларів США «перевертні» погодилися сприяти переміщенню через державний кордон тютюнових виробів.

Викрити хабарників вдалося завдяки матеріалам напрацьованим офіцерами внутрішньої та власної безпеки, які проводили досудові розслідування та вчергове стали на заваді корупційним проявам серед персоналу прикордонного відомства.

Источник: dpsu.gov.ua

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