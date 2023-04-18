Перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі вагона: затримали співробітника Укрзалізниці

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.

Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.

У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.

За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані.

Вартість такої «послуги» сягала близько 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

Втім, контррозвідники СБУ викрили нелегальний «трафік» і затримали залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости