Перша угода з 4 роками ув’язнення: ВАКС засудив експосадовця Міноборони у справі про хабарі за забудову для військових

➡️ 10 березня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім т.в.о. начальника одного із Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України.

❗️Це перша угода у практиці САП, за якою суд призначив реальне покарання — 4 роки позбавлення волі.

✅ За даними слідства, посадовця викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За ці кошти він мав посприяти забудові земельної ділянки, відведеної для будівництва житла військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Йдеться про дві аналогічні схеми. За 1–1,3 млн доларів США посадовець мав забезпечити перемогу наперед визначеного учасника у конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі Києва.

➡️ Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначив 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Також суд позбавив його права обіймати посади в органах державної влади та на підприємствах державної або комунальної форми власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 роки.

До набрання вироком законної сили суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3762

