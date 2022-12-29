Перший з «батальона Монако» пішов

Українського бізнесмена і колишнього нардепа Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.

Кажуть, намагався оскаржити правомірність затримання, але врешті погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну.

Жеваго підозрюють у розтраті $113 млн коштів банку «Фінанси та кредит». Арештували активи вартістю понад 300 млн гривень.

Зараз в Куршавелі і на австрійських гірськолижних курортах можна ловити наших втікачів-корупціонерів десятками. Втомились стирчати у Відні та Монако, їдуть відпочивати

Джерело: https://t.me/c/1636605494/520

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