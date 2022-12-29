Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 120

Перший з «батальона Монако» пішов

Перший з «батальона Монако» пішов

Українського бізнесмена і колишнього нардепа Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.

Кажуть, намагався оскаржити правомірність затримання, але врешті погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. 

ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну. 

Жеваго підозрюють у розтраті $113 млн коштів банку «Фінанси та кредит». Арештували активи вартістю понад 300 млн гривень.

Зараз в Куршавелі і на австрійських гірськолижних курортах можна ловити наших втікачів-корупціонерів десятками. Втомились стирчати у Відні та Монако, їдуть відпочивати

Джерело: https://t.me/c/1636605494/520

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ заблокувала активи російської енергетичної компанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну
Сегодня 08:17    13
ISW, 28 декабря
Сегодня 08:15    20
Мордор вирішив підіграти Україні: висуває нетверезі умови для переговорів
Сегодня 08:06    49
Інформація про пуски підтверджена
Сегодня 08:03    52
“Идут люди, а танки сзади” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:55    63
ООН: в Україні загинуло 6 884 мирних громадян та 10 947 - поранено від агресії РФ
Сегодня 07:35    62
10 хороших новин 28 грудня
Сегодня 07:14    93
Австрія та Німеччина знов починають тиснути на тему переговорів
Сегодня 07:04    124
Окупанти знову наносять удари по Харкову та області
Сегодня 06:57    137
Сотни украинских детей отправились в российские лагеря во время оккупации
Сегодня 06:54    98
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 